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Получить зарплату помогла прокуратура
В Добрянке прокуратура добилась погашения более 10 миллионов рублей долга по заработной плате перед 166 работниками филиала строительной организации «Уралэнергомонтаж». Сотрудники «Добрянского монтажного управления» не получали заработную плату своевременно. После того, как прокуратура привлекла директора к штрафу в размере 110 тысяч рублей, задолженность перед работниками была полностью погашена. Прокуратура продолжает контролировать ситуацию с выплатой заработной платы на указанном предприятии.
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