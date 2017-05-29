На переселение Березников федеральная казна выделит 1,25 миллиарда рублей





Минстрой России получит 1,25 млрд руб. для переселения жителей Березников, чьи дома оказались в зоне грунтовых провалов. Такое решение принял кабинет Министров - сообщается на сайте правительства РФ. Ранее сообщалось, что Минстрой России предварительно согласовал дополнительное выделение в 2017 году 2-х млрд руб. из федерального бюджета на мероприятия по переселению березниковцев. В бюджете Пермского края на эти цели заложены 1,2 млрд руб.

Для сравнения - на создание Пермского Суворовского училища на базе ЗАТО Звездный в Пермском крае выделялось 3 миллиарда.