На переселение Березников федеральная казна выделит 1,25 миллиарда рублей
Минстрой России получит 1,25 млрд руб. для переселения жителей Березников, чьи дома оказались в зоне грунтовых провалов. Такое решение принял кабинет Министров - сообщается на сайте правительства РФ. Ранее сообщалось, что Минстрой России предварительно согласовал дополнительное выделение в 2017 году 2-х млрд руб. из федерального бюджета на мероприятия по переселению березниковцев. В бюджете Пермского края на эти цели заложены 1,2 млрд руб.
Для сравнения - на создание Пермского Суворовского училища на базе ЗАТО Звездный в Пермском крае выделялось 3 миллиарда.
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