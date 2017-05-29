Пермские девятиклассники сдали ОГЭ по иностранному языку

Девятиклассники Перми сдали обязательный государственный экзамен по иностранным языкам. Большая часть школьников писала тест по английскому языку, на втором месте по популярности – немецкий, на третьем – французский. Результаты теста будут известны в первой декаде июня.

Сегодня в эту гимназию посторонним не попасть. В коридорах необычайно тихо. ОГЭ - мероприятие для девятиклассников волнительное, ведь это одно из первых серьезных испытаний такого рода.

Два экзамена обязательных, два по выбору. Для тех, кто выбрал иностранный, ОГЭ начался сегодня. 2,5 часа на тест, 15 минут на устную часть на каждого.

Ксения Себастьянова: "Страшно было только на устной части, но мы очень много готовились в школе поэтому для меня это было не трудно. Я надеюсь, все хорошо".

Те же наблюдатели, дежурные, контрольно-измерительные материалы, с собой только шоколад и вода. В отличие от ЕГЭ сдавать эти экзамены комфортнее. Нет ни металлодетектеров, ни камер в классах. Но правила для всех общие - пронес шпаргалку или телефон - экзамен будешь пересдавать через год.

С этого года результат основного государственного экзамена будет влиять на итоговую оценку в аттестате учащегося. Если выпускник 9-го класса получит два неуда по обязательным предметам либо по предметам по выбору, на пересдачу он сможет прийти не раньше не ранее 5 сентября. Аттестат же вручат только при успешной сдаче всех четырех предметов.

Основной этап сдачи экзаменов у 9-классников продлится до 24 июня. В своих силах на экзаменах ребята уверены. Накануне выпускники пообещали мамам, что и с Основным и с Единым Госэкзаменами они справятся.