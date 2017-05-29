Награды нашли своих героев

Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил награды 11 сотрудникам ведомства, проявившим мужество при спасении людей. В нерабочее время в экстремальных ситуациях они действовали смело и решительно, шагнув навстречу чужой беде. Им вручили государственные и ведомственные награды, в числе которых медали за спасение погибавших, за доблесть в службе, за смелость во имя спасения.

Одним из тех, кто получил столь высокую награду, стал участковый поселка Углеуральский Ильгиз Сабирзянов. В июле прошлого года в его поселке загорелся двухэтажный деревянный дом. В квартире, где бушевало пламя, находилась женщина с четырьмя детьми. Полицейский не раздумывая бросился на помощь, забрался на балкон второго этажа по водосточной трубе, разбил окно и, пытаясь спасти одного из детей, упал вниз вместе с ребенком, так как балкон обрушился. Девочка не пострадала. Сам Ильгиз получил серьезную травму, приняв основной удар падения на себя. Других детей и маму спас еще один доброволец – водитель Александр Парчевский. Всех он спустил вниз из комнаты, от которой отвалился балкон. Их вывели из горящего дома. Пожар был вызван коротким замыканием кабеля в подъезде дома. Добавим, Ильгиз отец двоих детей. В органах внутренних дел служит 20 лет. Начинал в патрульно-постовой службе, затем стал помощником участкового. А в 2004-м – участковым уполномоченным в поселке Углеуральский. Служит в органах по сей день.

Ильгиз Сабирзянов, капитан полиции, сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Губахинский», вспоминает: "Подошел поближе, смотрю, на балконе дети стоят. Их было двое – мальчик и девочка. Надо было быстрее их оттуда вытаскивать, спасать. Первый этаж вовсю горел. Был сильный пожар, я залез на балкон второго этажа. Когда я падал, я прижал ее к себе на правую сторону. А я упал левым бедром об основание бетонное. Не почувствовал сразу. Мои действия – надо было лезть на второй этаж снова за вторым ребенком. Я поднимаюсь – и падаю".