В Перми задержан подозреваемый сразу в двух разбойных нападениях
В Мотовилихинском районе Перми наряд полиции задержал подозреваемого сразу в двух разбойных нападениях. С разницей в несколько минут мужчина напал на продавцов двух киосков. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал из кассы выручку. В первом случае женщина успела спрятать деньги, во втором – продавец стала звать на помощь и злоумышленник скрылся. Но потерпевшие хорошо запомнили приметы нападавшего и сообщили их прибывшим на место полицейским. По данному описанию подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 43-летний местный житель.
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