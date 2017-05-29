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В Перми задержан подозреваемый сразу в двух разбойных нападениях

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подозреваемый

В Мотовилихинском районе Перми наряд полиции задержал подозреваемого сразу в двух разбойных нападениях. С разницей в несколько минут мужчина напал на продавцов двух киосков. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он потребовал из кассы выручку. В первом случае женщина успела спрятать деньги, во втором – продавец стала звать на помощь и злоумышленник скрылся. Но потерпевшие хорошо запомнили приметы нападавшего и сообщили их прибывшим на место полицейским. По данному описанию подозреваемый был оперативно задержан. Им оказался ранее судимый за тяжкое преступление 43-летний местный житель.

Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 29.05.2017 в 15:46 в рубрике - Вести Пермь

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← Автомобиль сбил юного велосипедиста на «зебре»

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