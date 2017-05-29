Автомобиль сбил юного велосипедиста на «зебре»

В Перми автомобиль сбил юного велосипедиста на пешеходном переходе. ЧП произошло на улице Старцева. 14-летний подросток был госпитализирован.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды ОГИБДД УМВД России по г.Перми, рассказывает: "По улице Старцева со стороны Героев Хасана в направлении Бульвара Гагарина двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением водителя 1976 года рождения, который допустил на регулируемом пешеходном переходе наезд на велосипедиста. Мальчик 2002 года рождения переезжал пешеходный переход на велосипеде на разрешающий сигнал светофора. В результате данного ДТП ребенок получил травмы, сотрясение головного мозга и был доставлен в больницу. На сегодняшний день проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пермским велосипедистам – прежде чем перейти проезжую часть, необходимо слезть с велосипеда и пройти перекресток пешком.