Порыв ветра снес стелу «Ленинский район»
Пермские власти пообещали в ближайшее время восстановить стелу в Сосновом бору с надписью «Ленинский район» и изображением Владимира Ленина. Ее повалило предположительно сильным порывом ветра. Первыми поломку заметили автомобилисты. При первом обследовании места происшествия признаков вандализма или умышленной порчи не было обнаружено.
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