В Перми сгорело 4 автомобиля
За два дня в краевой столице сгорело 4 автомобиля. Сообщение о возгорании на пульт дежурного пожарной охраны поступило с улицы Голева в Дзержинском районе Перми. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции и скорой помощи. Пожар был ликвидирован за несколько минут, однако огнем оказались серьезно повреждены сразу несколько автомобилей. Две машины сгорели полностью и восстановлению не подлежат. Ущерб и причины пожара устанавливаются. Следователи не исключают факт поджога.
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