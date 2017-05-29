В Перми сгорело 4 автомобиля

За два дня в краевой столице сгорело 4 автомобиля. Сообщение о возгорании на пульт дежурного пожарной охраны поступило с улицы Голева в Дзержинском районе Перми. К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции и скорой помощи. Пожар был ликвидирован за несколько минут, однако огнем оказались серьезно повреждены сразу несколько автомобилей. Две машины сгорели полностью и восстановлению не подлежат. Ущерб и причины пожара устанавливаются. Следователи не исключают факт поджога.