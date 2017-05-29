Три морозных дня

После непродолжительного потепления в ночь на воскресенье погода резко испортилась, значительно похолодало, местами обещали заморозки.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "28-30 мая станут одними из самых холодных в нынешнем мае – днем будет не выше +10С, а в ночные часы вероятны заморозки, особенно в ночь на понедельник практически повсеместно с минимальной температурой до -3С".