Три морозных дня
После непродолжительного потепления в ночь на воскресенье погода резко испортилась, значительно похолодало, местами обещали заморозки.
Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: "28-30 мая станут одними из самых холодных в нынешнем мае – днем будет не выше +10С, а в ночные часы вероятны заморозки, особенно в ночь на понедельник практически повсеместно с минимальной температурой до -3С".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
У Татьяны Марголиной спросили, как записаться к узким специалистам
В Перми арестован предприниматель, ответственный за монтаж обрушившейся сцены
70 заболевших: Пермскую школу закрыли на карантин
Долги проехать не дадут
За месяц -19 пострадавших
Теодор Курентзис презентовал парфюм стоимостью 25 тысяч рублей
Среднемесячная зарплата пермяка увеличилась до 31 884 рублей
Пермяки смогут увидеть МКС
Выпускники успокоили мам флешмобом
«Грация» - команда победителей
Добавить комментарий: