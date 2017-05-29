В Юсьву вернулись лебеди

Впервые за пять лет на пруду села Юсьва поселились лебеди. Что интересно, само название Юсьвы переводится с коми-пермяцкого как лебединая вода. Согласно местным поверьям эти птицы символ верности, любви и мира. Сейчас они свили себе гнездо, правда, подальше от берега, чтобы не досаждали посторонние. Местные жители обещают защищать постояльцев от браконьеров всем селом.