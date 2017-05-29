У Татьяны Марголиной спросили, как записаться к узким специалистам

Как записаться к узким специалистам, что делать, если не дают инвалидность или вообще отказываются лечить? Эти и другие вопросы пермяки смогли задать напрямую Уполномоченному по правам человека в Пермском крае и региональному министру здравоохранения. Провести совместную телефонную линию Вадиму Плотникову предложила Татьяна Марголина. К ней за последние месяцы поступило несколько десятков обращений по поводу медицины.

Татьяна Марголина, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Очень много было индивидуальных обращений, я думаю, в этом случае сама практика проведения совместных приемов с министром дает возможность людям сразу определить линию защиты профессиональную, что очень важно".

За час приема на горячую линию поступило 10 звонков, по некоторым вопросам омбудсмен и министр назначили личные встречи, остальные обращения будут также отработаны и заявители получат ответы. Прозвучали две проблемы, пути решения которых сейчас активно обсуждают в краевом правительстве - это строительство нового здания онкодиспансера и открытие поликлиники в Ленинском районе Перми.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края: "То, что касается доступности, особенно доступности первичной медицинской помощи, в ближайшее время мы будем очень активно заниматься этими вопросами. Это будет связано с преобразованием пространства внутри поликлиник, что будет, с нашей точки зрения, облегчать пациентам доступ к врачам, терапевтам в первую очередь и узким специалистам".