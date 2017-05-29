В Перми арестован предприниматель, ответственный за монтаж обрушившейся сцены

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Юдин

Свердловский районный суд Перми на два месяца арестовал предпринимателя, под чьим руководством устанавливалась рухнувшая металлическая конструкция возле ДК Солдатова. Из-за ее падения в эту среду во время репетиции Фестиваля хоров пострадало 10 человек, 7 детей до сих пор в больнице.

От следствия не скрывался, для дачи показаний явился добровольно и как утверждает сам, даже помогал пострадавшим во время трагедии. Свердловский районный суд выносит меру пресечения для 30-летнего индивидуального предпринимателя Арсения Юдина, который по версии следствия фактически руководил сборкой сценического оборудования и акустической системы для Фестиваля хоров во время празднования Дня славянской письменности и культуры.

Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Дал указание техникам, которые в результате не собрали переднюю опору металлической конструкции".

В этой ситуации мнение следствия и обвинения однозначны - необходимо заключение под стражу. Защита при этом настаивает на домашнем аресте или денежном залоге.

Арсений Юдин, подозреваемый: "Не буду препятствовать следствию, наоборот нацелен помочь следствию. С места происшествия я не скрывался. Помог в той ситуации пострадавшим детям".

Но в итоге судья полностью соглашается с выводами следствия.

Сергей Карпов, судья Свердловского районного суда г. Перми: "Избрать Юдину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 24 июля".

Арсений Юдин сейчас является последним звеном в длинной цепи заказчиков-исполнителей-подрядчиков и субподрядчиков в организации фестиваля. Следствие сейчас изъяло все документы по этому поводу: у Министерства культуры, в агентстве, которое является заказчиком и  у исполнителей. И судя по тяжести последствий, это далеко не последний фигурант в этом деле. 

Метки: в Перми, Общество, Происшествия

Опубликовано: 29.05.2017 в 09:46 в рубрике - Вести Пермь

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