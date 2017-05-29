70 заболевших: Пермскую школу закрыли на карантин

Как пишут пользователи социальных сетей, массовое отравление произошло в пермской школе №30. По предварительным данным, высокая температура и рвота проявились у 70 учеников. В городском департаменте образования заявили, что действительно факты заболевания ротавирусной инфекцией у детей зафиксированы. Само заведение и столовая уже закрыты на карантин.

Ученик: "Отравились, всех рвет. Примерно 70 человек из разных классов. Скорее всего, отравились в столовой. Сейчас столовая не работает. Объявили карантин, школа закрыта".