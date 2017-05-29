70 заболевших: Пермскую школу закрыли на карантин
Как пишут пользователи социальных сетей, массовое отравление произошло в пермской школе №30. По предварительным данным, высокая температура и рвота проявились у 70 учеников. В городском департаменте образования заявили, что действительно факты заболевания ротавирусной инфекцией у детей зафиксированы. Само заведение и столовая уже закрыты на карантин.
Ученик: "Отравились, всех рвет. Примерно 70 человек из разных классов. Скорее всего, отравились в столовой. Сейчас столовая не работает. Объявили карантин, школа закрыта".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Долги проехать не дадут
За месяц -19 пострадавших
Теодор Курентзис презентовал парфюм стоимостью 25 тысяч рублей
Среднемесячная зарплата пермяка увеличилась до 31 884 рублей
Пермяки смогут увидеть МКС
Выпускники успокоили мам флешмобом
«Грация» - команда победителей
Пожарный полигон превратили в «зону заражения»
Спасти рядовую Зорьку
Контролировать строительство будет Госстройнадзор
Добавить комментарий: