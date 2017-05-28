Долги проехать не дадут
Любители пьяной езды, вовремя не выплатившие административные штрафы, бесплатно поработают на благо родного города. Федеральная служба судебных приставов по Пермскому краю продолжает проведение акции «Долги проехать не дадут», в рамках которой усилена работа по взысканию штрафов ГИБДД. На отдельном контроле судебных приставов так называемые «пьяные штрафы». В ходе рейда, проведенного судебными приставами в Добрянке совместно с сотрудниками ГИБДД, были установлены двое граждан, не оплативших административные штрафы, назначенные им в качестве наказания за управление транспортным средством. В итоге суд постановил признать неплательщиков виновными в совершении административных правонарушений и назначить им наказание в виде обязательных работ сроком на 40 и 45 часов соответственно.
В пресс-службе УФССП России по Пермскому краю сообщили: "За 4 месяца 2017 года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось более 8,5 тысяч исполнительных документов о взыскании административных штрафов, наложенных судами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мерами принудительного исполнения с правонарушителей взыскано и перечислено в федеральный бюджет около 50 млн рублей. За неуплату штрафа в установленный законом срок сотрудниками ведомства возбуждено 213 административных дел".
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