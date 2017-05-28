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Долги проехать не дадут

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гибдд

Любители пьяной езды, вовремя не выплатившие административные штрафы, бесплатно поработают на благо родного города. Федеральная служба судебных приставов по Пермскому краю продолжает проведение акции «Долги проехать не дадут», в рамках которой усилена работа по взысканию штрафов ГИБДД. На отдельном контроле судебных приставов так называемые «пьяные штрафы». В ходе рейда, проведенного судебными приставами в Добрянке совместно с сотрудниками ГИБДД, были установлены двое граждан, не оплативших административные штрафы, назначенные им в качестве наказания за управление транспортным средством. В итоге суд постановил признать неплательщиков виновными в совершении административных правонарушений и назначить им наказание в виде обязательных работ сроком на 40 и 45 часов соответственно.

В пресс-службе УФССП России по Пермскому краю сообщили: "За 4 месяца 2017 года на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Пермскому краю находилось более 8,5 тысяч исполнительных документов о взыскании административных штрафов, наложенных судами за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мерами принудительного исполнения с правонарушителей взыскано и перечислено в федеральный бюджет около 50 млн рублей. За неуплату штрафа в установленный законом срок сотрудниками ведомства возбуждено 213 административных дел".

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.05.2017 в 17:15 в рубрике - Вести Пермь

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