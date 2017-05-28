За месяц -19 пострадавших

За май в авариях с участием мотоциклистов пострадали 19 человек, сообщили в Госавтоинспекции. В краевом ГИБДД сообщили, что в большинстве ДТП были виноваты байкеры. Они превышали скорость, нарушали правила дорожного движения, а также управляли мотоциклом без водительского удостоверения соответствующей категории и пытались при этом скрыться с места ДТП.