За месяц -19 пострадавших
За май в авариях с участием мотоциклистов пострадали 19 человек, сообщили в Госавтоинспекции. В краевом ГИБДД сообщили, что в большинстве ДТП были виноваты байкеры. Они превышали скорость, нарушали правила дорожного движения, а также управляли мотоциклом без водительского удостоверения соответствующей категории и пытались при этом скрыться с места ДТП.
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