Теодор Курентзис презентовал парфюм стоимостью 25 тысяч рублей

Теодор Курентзис презентовал в Перми парфюм стоимостью 25 тысяч рублей за флакон. Ценители отмечают, что он пахнет югом и табаком. В прошлом году Теодор Курентзис уже презентовал в рамках Дягилевского фестиваля элитный парфюм «Весна» с запахом слез. В этом году создали новый парфюм, который получил название "Лето". Парфюмер Микотти в своей швейцарской лаборатории год трудился над тем, чтобы воплотить ассоциации дирижера в жизнь. В его составе парфюма эссенция агарового дерева, пачули, амбры и даже шоколада – всего, что напомнило творцам жаркую пору.