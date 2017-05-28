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← Среднемесячная зарплата пермяка увеличилась до 31 884 рублей

Теодор Курентзис презентовал парфюм стоимостью 25 тысяч рублей

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парфюм

Теодор Курентзис презентовал в Перми парфюм стоимостью 25 тысяч рублей за флакон. Ценители отмечают, что он пахнет югом и табаком. В прошлом году Теодор Курентзис уже презентовал в рамках Дягилевского фестиваля элитный парфюм «Весна» с запахом слез. В этом году создали новый парфюм, который получил название "Лето". Парфюмер Микотти в своей швейцарской лаборатории год трудился над тем, чтобы воплотить ассоциации дирижера в жизнь. В его составе парфюма эссенция агарового дерева, пачули, амбры и даже шоколада – всего, что напомнило творцам жаркую пору.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 28.05.2017 в 10:05 в рубрике - Вести Пермь

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