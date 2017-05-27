Среднемесячная зарплата пермяка увеличилась до 31 884 рублей
В марте 2017 года среднемесячная зарплата увеличилась до 31884 рублей, рост составил 6%, но реальная выросла незначительно, на 2,5%. Об этом говорят данные Пермьстата. А самая высокая зарплата - более 45 тысяч рублей - у финансистов и страховщиков, а также специалистов информации и связи. Меньше всего, а это около 17 тысяч, получают те, кто служит в сфере общественного питания и гостиничного бизнеса.
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