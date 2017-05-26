«Грация» - команда победителей

Один из самых известных детских цирковых коллективов Прикамья «Грация» собрал зрителей на отчетный концерт. Юные гимнасты и акробаты показали, чего достигли за учебно-тренировочный год.

Мария Абрамова с гордостью называется себя выпускницей образцового циркового коллектива «Грация». Девушка рассказывает, что за 13 лет испытала здесь невероятные эмоции. Несмотря на статус выпускницы, она продолжает заниматься. Номер «Антипод» - жонглирование ногами, ее основное направление в цирке, а также повод для самых ярких воспоминаний.

Упорные тренировки, дисциплина и усердие ребят любительского коллектива делают из них настоящих профессионалов, которым стоя аплодируют мастера циркового искусства. За годы своей работы цирк «Грация» побывал на всех престижных фестивалях цирка. В арсенале коллектива десятки Гран-при, кубки и медали. 19-й сезон не стал исключением.

Гузель Сабирзянова, балетмейстер: "В этом сезоне коллектив побывал на международном фестивале в Германии, где получил специальный приз, побывал на международном фестивале в Литве, он принес нам три золота и одно серебро".

В составе делегации Пермского края «Грация» успешно выступила на 16 Дельфийских играх России и привезла диплом в жанре воздушная гимнастика. Золотую медаль в копилку коллектива ребята завоевали на 12-х молодежных дельфийских играх стран СНГ. Итоги сезона «Грация» по традиции представила на отчетном концерте коллектива.

Руководители образцового циркового коллектива «Грация» Гузель и Эдуард Сабирзяновы индивидуально подходят к каждому ребенку. Специально подобранные комплексы упражнений, возможность работать в различных направлениях и освоить многие жанры циркового искусства – все это позволяет талантам раскрыться с самого юного возраста.

Образцовый цирковой коллектив «Грация» – это дружная команда победителей. Ее художественные руководители возрождают забытые жанры циркового искусства. А ее талантливых участников учат быть самыми лучшими с детства. В новом сезоне коллектив отметит свое 20-летие.