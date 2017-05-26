Пожарный полигон превратили в «зону заражения»

В Перми прошли большие соревнования противопожарных звеньев и санитарных постов, созданных при предприятиях города. Команды продемонстрировали и умение действовать в условиях техногенной катастрофы.

На полигоне МЧС, который находится на улице Промышленная, в прямом смысле жарко. Соревнуются противопожарные звенья и санитарные посты пермских предприятий. На каждом предприятии есть такие формирования, куда входят специально подготовленные работники. Сегодня они показывают на что способны.

Олег Устькачкинцев, заместитель начальника Пермского городского управления Гражданской защиты, рассказывает: "Их задача - принять первые меры предотвращения аварийной ситуации, оказать первую помощь до прибытия экстренных служб Перми".

Для противопожарных звеньев есть полоса препятствий. Они проходят по этой полосе, потом должны попасть струей воды в мишень, а также работают с открытым огнем.

Каждая команда была отобрана после соревнований районного масштаба.

Ирина Костылева, участник соревнования: "Есть шины, лямки для переноса людей, в случае если невозможно их вынести на носилках, есть дозиметры, сумки, противогазы, фляжка с водой, носилки".

Они тренируются регулярно у себя на предприятиях, но здесь встряска. Люди должны уметь сориентироваться в экстренной ситуации. Такие соревнования проводятся ежегодно. В этом году организатором соревнований выступала Гражданская защита г. Перми, это ведомство отмечает свой юбилей.