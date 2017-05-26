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← «Грация» - команда победителей

Выпускники успокоили мам флешмобом

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флешмоб

«Мама, я сдам ЕГЭ!» - заявили сегодня ученики 5-й гимназии - выстроившись в эту самую надпись. Такой успокоительный флешмоб выпускники устроили для родителей не случайно. Оказывается, именно мамы и папы волнуются перед экзаменами сильнее самого школьника. Начало основного этапа сдачи ЕГЭ не за горами. По традиции, первыми свои знания ученики продемонстрируют по географии и информатике - 29 мая. Основные экзамены математика, базовая и профильная, а также русский язык намечены на 31 мая, 2 и 9 июня соответственно.

флешмоб

Максим Баландин, выпускник гимназии №5 г. Пермь: "Нужно самим настроиться на хороший результат и успокоить родителей, потому что как мы знаем, родители многих детей переживают очень сильно. Показать им, что, мама, мы готовы, мы сдадим хорошо, то возможно они успокоятся и меньше станут трогать нас, поймут, что мы справимся".

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 26.05.2017 в 17:33 в рубрике - Вести Пермь

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