Спасти рядовую Зорьку

Целую спасательную операцию пришлось провести в Кунгурском районе из-за упавшей в реку коровы. В деревне Песчанка животное сорвалось с крутого склона, и хозяева не смогли поднять ее сами. Вызванные спасатели попытались вытащить корову при помощи альпинистских веревок, но так как несчастное животное повредило ноги, ничего не получилось. Тогда из Кунгура вызвали автокран. Животное зацепили и подняли из-под берега на дорогу. После корова отошла от шока и смогла самостоятельно дойти до дома.