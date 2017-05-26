Контролировать строительство будет Госстройнадзор

В Прикамье вновь создана краевая государственная инспекция в сфере надзора за строительством. Новая структура была выделена из состава краевого министерства строительства и ЖКХ. Это связано с тем, что Минстрой при строительстве социальных объектов одновременно выполняет две функции (заказчика и контролёра). В итоге должного надзора за работой подрядчиков и строительством социальных объектов в регионе нет. В связи с этим на краевом уровне было принято решение - выделить госсстройнадзор из состава министерства и тем самым организовать более тщательный надзор за строительством любого социального жилья. Структура была упразднена в 2014 году.