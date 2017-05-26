← «Щит России-2017»: жюри предстоит большая работа
В Перми начался второй пик паводка
В Перми начался второй пик паводка – из-за повышения уровня воды в Каме началось традиционное подтопление нижней части набережной, из-за чего арт-объект "Счастье не за горами" уходит под воду. Как сообщает КамскаяГЭС, повышение уровня воды в Каме вызвано дождями и паводком на северных реках. По прогнозам Гидрометцентра, с 25 мая приток воды на Каме должен пойти на спад. Ранее сообщалось, что первый пик половодья в районе Камского гидроузла в Перми был пройден 6 мая.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Щит России-2017»: жюри предстоит большая работа
Это не шутки - нарушения в маршрутке
«Открытие» - взгляд на жизнь с другой стороны
Задержан предприниматель, подозреваемый в некачественной установке металлоконструкции
Папа, мама, я – спортивная семья
Дягилевский фестиваль завершился мировой премьерой
В Перми состоялся флешмоб в память о пропавших детях
Пермяки готовятся к «Зеленому марафону»
Больной вопрос: Закамску нужна новая набережная
В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса»
Добавить комментарий: