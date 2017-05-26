В Перми начался второй пик паводка – из-за повышения уровня воды в Каме началось традиционное подтопление нижней части набережной, из-за чего арт-объект "Счастье не за горами" уходит под воду. Как сообщает КамскаяГЭС, повышение уровня воды в Каме вызвано дождями и паводком на северных реках. По прогнозам Гидрометцентра, с 25 мая приток воды на Каме должен пойти на спад. Ранее сообщалось, что первый пик половодья в районе Камского гидроузла в Перми был пройден 6 мая.