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«Щит России-2017»: жюри предстоит большая работа

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Щит России оргкомитет

Оргкомитет XX фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России» начал свою работу. В этом году в Пермь прислали рекордное количество телевизионных и радиоработ со всей страны - от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Грозного. Основная идея фестиваля, как и прежде - это активизация работы средств массовой информации по созданию телевизионных и радиопередач, освещающих значимые события военной истории Отечества и, в частности, Великой Отечественной войны; пропаганда и изучение российской военной истории, подвигов участников военных действий.

Сергей Яшкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, отмечает: "Именно в Перми проходит в 20 раз фестиваль «Щит России». Это приятно и поднимает престиж Пермского края. Каждый год от Калининграда до Владивостока журналисты присылают сюда свои лучшие работы. И жюри предстоит большая работа по отбору лучших номинантов".

Первый фестиваль «Щит России», который все эти годы проводит ГТРК «Пермь», состоялся в 1998 году, тогда в Перми собрались 17 уральских телевизионных и радиожурналистов, которые в своих передачах рассказывали о людях в погонах, о непростом армейском быте. Этот юбилейный фестиваль так же будет рассказывать о патриотизме словами журналистов из разных регионов России. В течение всей недели жюри фестиваля предстоит довольно напряженная работа, нужно определить лучших в фестивальной программе.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы: "В этом году много работ было подано в конкурсную комиссию. Жюри придется непросто, все работы достойные. Патриотическая тематика очень важная сегодня составляющая".

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 26.05.2017 в 15:16 в рубрике - Вести Пермь

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