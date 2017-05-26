Это не шутки - нарушения в маршрутке

Изношенные шины и сломанные двери – это еще не полный перечень тех нарушений, которые зарегистрировали сотрудники полиции во время рейда по маршруткам.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия в районе Центрального рынка проверяли небольшие пассажирские автобусы. От сотрудников полиции не уходило ничего, начиная от технического состояния транспортного средства: габариты, рулевая колодка, заканчивая медицинским освидетельствованием водителя.

Проверяют каждую деталь. Водитель этого автобуса перевозит пассажиров от Центрального рынка на Гайву, от остановки они отходят каждые пятнадцать минут. В сутки популярным маршрутом пользуется больше пятисот человек.

Колеса разной степени износа, неработающие габаритные огни, сломанные двери и просроченные лекарства в аптечке - вот не полный перечень тех нарушений, которые сегодня зарегистрировали сотрудники полиции.

Кто-то устраняет нарушения прямо на месте. В автобусах появляются "штатные" средства эвакуации, огнетушители, аптечки. За более серьезные нарушения - отсутствие документов, регистрации или страховых полисов - водителей снимают с рейса.

Юрий Собакин, командир взвода полка ДПС ГИБДД управления МВД России по г. Перми, рассказывает: "Бывают случаи, когда у автобуса грубая технеисправность, допустим, рулевое управление, такие автобусы снимаются с линии и выписываются штрафы".

Подобные профилактические мероприятия будут проходить на территории Перми. Сотрудники полиции не разглашают четкие места дислокации, дабы для водителей, нарушающих ПДД, это стало неприятным сюрпризом.