«Открытие» - взгляд на жизнь с другой стороны

Центр городской культуры запустил проект «Открытие» - это цикл мероприятий, позволяющий взглянуть на жизнь с другой стороны: почувствовать себя в незнакомой роли, обсудить вещи, о которых раньше не задумывались, ощутить себя тем, кем никогда не являлись. Первый мастер-класс посвятили Дню Солнца.

Только в День Солнца полететь в космос можно даже на картоне. На мастер-классе от "Бюро фантастических исследований" все желающие могли смастерить себе корабль или маску для межпланетных путешествий.

"Открытие №1" - первый пункт в рамках цикла городских мероприятий "Открытие". Этот проект задуман благотворительной организацией "Солнечный круг" как пространство для детей и взрослых, в котором можно исследовать, творить и любоваться определенной тематикой.

Жанна Чебыкина, журналист проекта: "Это такой определенный цикл, где человек может найти себя с разных сторон. Именно это мероприятие посвящено космосу".

Астроклуб "Телескоп" представил гостям интерактивные лекции о космосе. Центр городской культуры погрузился в тайны звездного неба. Медиапедагог Сергей Полищук рассказал о поисках новой инопланетной жизни, работе ученых и о странных звездах.

Сергей Полищук, руководитель астроклуба "Телескоп": "Вы знаете, например, что вблизи гравитационных объектов замедляется время. То есть известен факт о том, что даже когда на земле ставили атомные часы в основании водонапорной башни и ставили на саму башню, время текло по-разному. Рядом с черной дырой время останавливается".

На втором этаже Центра городской культуры посетители ощутили на себе космический релакс, понаблюдав за световой интерактивной инсталляцией.

«Открытие №1» пермяки изучили. Новый предмет для исследования организаторы проекта обещают представить в конце лета, но его тема пока остается в секрете.