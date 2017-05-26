«Открытие» - взгляд на жизнь с другой стороны
Центр городской культуры запустил проект «Открытие» - это цикл мероприятий, позволяющий взглянуть на жизнь с другой стороны: почувствовать себя в незнакомой роли, обсудить вещи, о которых раньше не задумывались, ощутить себя тем, кем никогда не являлись. Первый мастер-класс посвятили Дню Солнца.
Только в День Солнца полететь в космос можно даже на картоне. На мастер-классе от "Бюро фантастических исследований" все желающие могли смастерить себе корабль или маску для межпланетных путешествий.
"Открытие №1" - первый пункт в рамках цикла городских мероприятий "Открытие". Этот проект задуман благотворительной организацией "Солнечный круг" как пространство для детей и взрослых, в котором можно исследовать, творить и любоваться определенной тематикой.
Жанна Чебыкина, журналист проекта: "Это такой определенный цикл, где человек может найти себя с разных сторон. Именно это мероприятие посвящено космосу".
Астроклуб "Телескоп" представил гостям интерактивные лекции о космосе. Центр городской культуры погрузился в тайны звездного неба. Медиапедагог Сергей Полищук рассказал о поисках новой инопланетной жизни, работе ученых и о странных звездах.
Сергей Полищук, руководитель астроклуба "Телескоп": "Вы знаете, например, что вблизи гравитационных объектов замедляется время. То есть известен факт о том, что даже когда на земле ставили атомные часы в основании водонапорной башни и ставили на саму башню, время текло по-разному. Рядом с черной дырой время останавливается".
На втором этаже Центра городской культуры посетители ощутили на себе космический релакс, понаблюдав за световой интерактивной инсталляцией.
«Открытие №1» пермяки изучили. Новый предмет для исследования организаторы проекта обещают представить в конце лета, но его тема пока остается в секрете.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Задержан предприниматель, подозреваемый в некачественной установке металлоконструкции
Папа, мама, я – спортивная семья
Дягилевский фестиваль завершился мировой премьерой
В Перми состоялся флешмоб в память о пропавших детях
Пермяки готовятся к «Зеленому марафону»
Больной вопрос: Закамску нужна новая набережная
В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса»
В связи с ЧП на Фестивале хоров в минкульте изъяли документацию
«Белые ночи» заменит «Пермский период»
Тысячи бутылок нелегального алкоголя будут уничтожены
Добавить комментарий: