Задержан предприниматель, подозреваемый в некачественной установке металлоконструкции

В Перми задержали предпринимателя, подозреваемого в некачественной установке металлической конструкции у ДК Солдатова, в результате падения которой пострадали 10 человек, 8 из них дети. По факту обрушения следственными органами СК РФ по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей.

В Пресс-службе Следственного управления СК России по Пермскому краю сообщили: «Следователями проведены осмотры места происшествия с участием специалистов, помещения организации-подрядчика, назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы. Продолжаются допросы свидетелей, потерпевших с участием их законных представителей. Изъята документация, касающаяся организации мероприятия, которое проводилось КГУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и молодежной политики» по заказу Министерства культуры Пермского края. Изъята и осматривается видеозапись камер наружного наблюдения, зафиксировавшая не только падение конструкции, но и процесс её сборки».

Один ребенок остается в тяжелом состоянии. Об этом рассказали в краевой детской клинической больнице. Там сообщили, что всего к ним поступило пятеро детей с черепно-мозговыми травмами, с сотрясением головного мозга. На утро у всех была положительная динамика. Один ребенок, девочка, была накануне экстренно прооперирована.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края, рассказал: "Шесть человек детей, которые находились в состоянии средней тяжести - их состояние хорошее, два мальчика в краевой больнице уже вчера вечером были достаточно активны, они были в отдельной палате вдвоем, смотрели телевизор, состояние их стабильное. Утром в 5 часов - они осмотрены главным врачом, они спали. Что касается краевой детской больницы – четверо детей средней тяжести и в удовлетворительном состоянии. Одна девочка, которая была вчера прооперирована, состояние пока остается тяжелым, она находится в состоянии медикаментозного сна, на аппарате искусственной вентиляции легких. Обычно таких пациентов мы не торопимся переводить на спонтанное дыхание, мы ждем постепенного спокойного восстановления сознания. Лечение этой пациентки займет время".

В СМИ в интернете продолжает появляться разная информация относительно того, кто должен нести непосредственную ответственность за произошедшее. На сайте «Комсомольской правды в Перми» со ссылкой на рабочего сказано, что заказчик якобы попросил не ставить стандартные упоры, чтобы не портить декорацию. В свою очередь сотрудники Центра по реализации проектов в сфере культуры утверждают, что во всем виноват ветер и плохой крепеж.

«Комсомольская правда - Пермь» от 24.05.2017:

«По стандарту, портальная колонна должна крепиться к основной сцене штырями, а также сзади колонны должен стоять металлический упор, – говорит молодой человек. – Однако заказчики планировали оформить сцену украшениями и баннерами, а упоры колонны не позволили бы их красиво повесить. По их просьбе мы не стали устанавливать эти упоры. Колонна упала от резкого ураганного порыва ветра, больше не из-за чего. Наверное, не стоило вообще проводить мероприятие в такую погоду».

По данному заявлению было дано опровержение. В разговоре с журналистами радиостанции «Эхо Перми» министр культуры Галина Кокоулина опровергла сведения о том, что именно представители Центра по реализации проектов в сфере культуры попросили не укреплять рухнувшую конструкцию, чтобы украсить ее. Пострадавшим на Фестивале хоров в Перми детям выплатят материальную помощь, - передает ИА «REGNUM». Размер суммы не озвучивается.