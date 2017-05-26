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← Дягилевский фестиваль завершился мировой премьерой

Папа, мама, я – спортивная семья

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спортивная семья

На пермском стадионе Сухарева прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В этом году в состязании участвовали полсотни команд. Кто победил и какой приз получил?

Семья Смердягиных - участники соревнований «Папа, мама, я - спортивная семья», в которых состязаются представители всех организаций «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае.

спортивная семья

Один из самых захватывающих и непростых этапов соревнований - это полоса препятствий. Кроме полосы препятствий ещё два вида спорта - дартс и баскетбол. Все состязания проходят под открытым небом, так что погода, по словам организаторов - один из немаловажных факторов. И, конечно, подготовка участников.

Полсотни семейных команд вышли сегодня на поле. Судя по количеству - спорт участники любят. Вообще здоровый образ жизни сотрудников и их семей один из приоритетов в социальной политике «Лукойла».

Третьяков

Олег Третьяков, представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае: "Спорт вообще не разделим с пониманием компании «ЛУКОЙЛ», а спортивная семья тем более. Такая борьба сплачивает, показывает стремление к победе".

Команды разделили на старшие и младшие возрастные группы в зависимости от возраста ребёнка. Учитывая это, проходило и награждение.

награда

 

Семья Насибулиных из «Лукойл-Перми» завоевала три награды - они стали призёрами дартса, баскетбола и общекомандного зачёта. Есть куда стремиться, говорят участники. Если сегодня в активе семьи бронзовые и серебряные медали, в следующем году обязательно постараются взять золото.

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 26.05.2017 в 11:36 в рубрике - Вести Пермь

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