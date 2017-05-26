Дягилевский фестиваль завершился мировой премьерой

В Пермском оперном театре завершился фестиваль «Дягилевские сезоны». За 10 дней здесь прошло больше 60 различных культурных событий. Завершился фестиваль мировой премьерой – сразу трех одноактных балетов Игоря Стравинского от трех ведущих российских хореографов в исполнении Пермского балета. Вячеслав Самодуров поставил «Поцелуй феи», Владимир Варнава - «Петрушку», а Алексей Мирошниченко - «Жар-птицу». В главных партиях выступят две звезды мирового балета - Диана Вишнева и Наталья Осипова.

На закрытии фестиваля в зале много известных людей - политики, спортсмены, много иностранных гостей. Говорят, прилетел Роман Абрамович.

11-й Дягилевский фестиваль в этом году отличился своей эксцентричностью. Участники гуляли в наушниках по кладбищу, слушали музыку под водой и даже вставали в три часа ночи, чтобы прикоснуться к творчеству. Но решили закончить традиционно. Потому что все-таки балет и опера – искусство традиционное.

После того как на сцене закончатся премьерные балеты, сам «Дягилевский фестиваль» еще останется немножко с нами. Во-первых, продолжит свою работу шатер возле оперного театра. Там зрители и гости смогут обсудить все увиденное и, конечно же, продолжат работать некоторые выставки, которые были организованы в рамках фестиваля. Поэтому еще можно успеть прикоснуться к этому масштабному мероприятию, посвященному искусству и культуре.