Пермяки готовятся к «Зеленому марафону»

На стадионе «Юность» прошла тренировка для участников «Зеленого марафона-2017». Он состоится в воскресенье в 54 городах России, в том числе и в Перми. На дистанцию 4 км 200 м выйдут сотни горожан самых разных возрастов. Спортивный праздник пройдет на городской эспланаде между улицами Попова и Борчанинова. Начало регистрации в 10:00, старт забега в 12.00. Девиз мероприятия «Спорт для всех». Принять участие в нем могут все желающие.

Дмитрий Соларев, руководитель школы правильного бега: "Чтобы спокойно и комфортно пробежать «Зеленый марафон», нужно правильно выбрать темп. Лучше если вы начнете забег спокойно, а финишируете в удовольствие и можно ускориться на последних метрах".

«Зеленый марафон» в шестой раз организует Сбербанк России. В Прикамье к этой инициативе традиционно присоединятся и активисты регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Также на старт выйдут воспитанники подшефных детских домов Сбербанка. Для всех гостей большого семейного праздника будут работать спортивные и игровые площадки: забег на беговелах, скандинавская тропа, йога-парк. Состоятся выступления творческих коллективов и BMX-шоу.

Сергей Безродный, управляющий Пермским отделением Сбербанка: "Сберегательный банк традиционно поддерживает все социальные инициативы, которые направлены на поддержание здорового образа жизни. Мы устраиваем этот большой семейный праздник и ждем вас на нем".