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← В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса»

Больной вопрос: Закамску нужна новая набережная

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набережная Закамск

В Кировском районе Перми завершился открытый прием жителей. Любой желающий мог прийти сюда и задать вопрос городским чиновникам. Прозвучали просьбы отремонтировать дороги и реконструировать набережную в Закамске.

Открытый прием граждан - это один из способов обратной связи для городских властей и жителей города Перми. Работает он довольно просто - люди, пришедшие на встречу, задают конкретные вопросы чиновникам, последние оперативно реагируют на все замечания. А некоторые вопросы глава города берет под свой личный контроль.

Людмила Белогубкина свой вопрос о набережной в Кировском районе готовила вместе с жителями. Сегодня все инженерные сооружения на огромной площади в несколько километров переданы в муниципальную собственность, а сам участок находится в федеральной. Администрация проводит текущие работы - устранение провалов, ремонт лестниц, дорожного полотна, но для комплексного подхода нужно решить дальнейшую судьбу земли.

Сам Кировский район - один из уникальных на карте города Перми. Площадь разделена на 11 микрорайонов, вытянувшихся вдоль Камы, сегодня здесь проживает 131 тысяча человек. На другом берегу Камы работает больше десяти крупных химических производств. Но проблемы здесь, как и в других территориях.

Евгений Гилев, глава Кировского района г. Перми: "Проблемы объективно – это благоустройство, ЖКХ. Сегодня, думаю, много вопросов задастся по набережной и по Экрану. Это больные вопросы для района".

Самойлов

2017 год для Перми станет годом дорожного ремонта. В Кировском районе планируют обновить почти 40 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Кроме этого, частично за счет федеральных средств ремонт сплошным покрытием будет выполнен на участках дорог - Липатова, Магистральная и Светлогорская. И первые шаги к новой набережной в Кировском районе были сделаны  на открытом приеме.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Сегодня мы оцениваем, делаем предварительные прикидки, сколько это может стоить. Будем разрабатывать проект, будем после этого обращаться за помощью в софинансировании на федеральный уровень и на краевой".

прием граждан

На открытом приеме граждан специалисты всех отделов и подразделений работают до позднего вечера. Самые большие очереди  к столам с табличками - жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. По крайне мере, есть уверенность, что вопросы, прозвучавшие здесь, не останутся без ответа.

 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 26.05.2017 в 10:06 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса»

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