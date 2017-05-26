В Перми состоялся флешмоб в память о пропавших детях
На эспланаде в Перми состоялся флешмоб, посвященный Международному Дню пропавших детей. Волонтеры повязывали прохожим ленточки, раздавали памятки об основных правилах, для того чтобы не допустить трагедии с детьми. Здесь же все желающие могли пожертвовать средства для проведения поисковых мероприятий и даже записаться в волонтерский отряд. Ежегодно в России по статистике бесследно пропадает 10-12 тысяч детей. В память о них в небо запустили несколько сотен воздушных шаров.
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