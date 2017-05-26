В связи с ЧП на Фестивале хоров в минкульте изъяли документацию

После падения металлической конструкции во время репетиции Фестиваля хоров возле ДК Солдатова в больнице остается 7 детей. Всего было 10 пострадавших. Как говорят врачи, у шестерых состояние оценивается как хорошее, они идут на поправку. Одна девочка, которую прооперировали сразу же после ЧП, пока находится в медикаментозном сне.

Вадим Плотников, министр здравоохранения Пермского края, рассказывает: "Состояние пока остается тяжелым, она находится в состоянии медикаментозного сна на аппарате искусственной вентиляции легких. Обычно таких пациентов мы не торопимся переводить на спонтанное дыхание, мы ждем постепенного спокойного восстановления сознания. Лечение этой пациентки займет время".

Между тем, директора Центра по реализации проектов в сфере культуры Ольгу Кузьмину временно отстранили от исполнения своих обязанностей, начата служебная проверка. Именно эта организация была главным устроителем Фестиваля хоров. Устанавливал же упавшую металлическую конструкцию индивидуальный предприниматель. Он допрошен и пока задержан. Суд должен будет избрать ему меру пресечения. Не исключено, что появится и новый фигурант уголовного дела. В краевом Министерстве культуры следователи изъяли всю необходимую документацию.

Ирина Незнамова, старший помощник руководителя по связям со СМИ СУ СК РФ по Пермскому краю, сообщила: "В ходе расследования уголовного дела следователем будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, организовывавших мероприятие, а также действиям должностных лиц, контролирующих органов".