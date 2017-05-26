В Перми прошел форум «Дни пермского бизнеса». Он проводится с 2010 года. Главная его задача – показ положительного опыта регионов в поддержке малого предпринимательства.

Свои деревянные вешалки и стеклянные графины Эдуард Соснин сегодня презентует как единственную отечественную альтернативу китайской продукции. Конкурируют не только в качестве, но и в цене. А идеи для доработки приходят прямо на выставке.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Это реально ваши? Так вот я с чем постоянно мучаюсь - брюки соскальзывают".

Эдуард Соснин: "Так Вы возьмите с прищепками, и брюки не будут соскальзывать".

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Лучше с напылением делайте".

Единственная в Прикамье территория опережающего развития в Чусовом готова представить свои проекты. Сейчас к запуску готовится завод по производству труб, плюсом инвесторы из Китая упор делают на деревообработку.

Простое общение на стенде инклюзивного образовательного проекта «Дружный» дает участникам лагеря дополнительный стимул для творчества, отсюда и подарки для главы региона.

На пленарном заседании форума проходит обсуждение конкретных мер поддержки прикамского бизнеса. На сегодня из бюджетов разного уровня предприниматели ежегодно получают 730 миллионов рублей. Краевые власти открыто говорят о приоритете развития в этом направлении. Задача сейчас заинтересовать в инвестиционной привлекательности еще и муниципалитеты.

Андрей Шубин, исполнительный директор «Опора России»: "Здесь, конечно, перестройка баланса бюджетного кодекса, бюджетного процесса в сторону муниципалитетов в прямую заинтересованы - бизнес, если он там работает, он там все деньги и оставляет".

Сегодня же Максим Решетников официально объявил о возрождении проекта «Покупай пермское». Как показывает практика, поддержка предпринимателей должна быть не столько финансовой, скорее, нужно бороться с административными барьерами и помогать выходу на международный рынок.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Это разговор о том, как нам вместе с предпринимателями улучшать предпринимательский климат, в том числе и то, как бороться с нарушением тех правил на рынке, которые мешают развиваться добросовестным предпринимателям".

Бизнес сегодня можно делать и на игрушках. Главное условие - это простые и понятные условия игры. И у краевых властей по этому поводу сегодня есть свой пакет предложений. Мечта любого малого предпринимателя стать большим достойна воплощения.