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← Тысячи бутылок нелегального алкоголя будут уничтожены

«Белые ночи» заменит «Пермский период»

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набережная

В Перми появится новый летний фестиваль «Пермский период. Новое время», который заменит «Белые ночи» и «Пермский калейдоскоп». Открытие запланировано на 1 июня. Мероприятия будут проходить по выходным дням в течение трех месяцев на разных площадках города и края. Это будут театральные, спортивные и разножанровые представления. Одним из мероприятий фестиваля станет спектакль «Алые паруса» на воде. Артисты выступят на речной барже, а зрители будут наблюдать за действием с берега. Каждую субботу с 3 июня по 26 августа на набережной реки Кама будут проходить различные мероприятия: уличные спектакли, концерты, юмористические шоу, презентации пермских фестивалей, интеллектуальные игры, мастер-классы, встречи с учеными, писателями и путешественниками. Кроме того, все желающие горожане смогут провести свой авторский мастер-класс, предварительно приняв участие в конкурсном отборе.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.05.2017 в 18:12 в рубрике - Вести Пермь

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