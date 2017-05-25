Тысячи бутылок нелегального алкоголя будут уничтожены

Судебные приставы Чайковского передали на уничтожение 1340 бутылок нелегальной алкогольной продукции. Помимо благородных напитков - таких как вино, шампанское и коньяк, изъятых за осуществление торговли после 23.00 вечера, в ходе рейда, проведенного сотрудниками полиции, были конфискованы запрещенные для продажи в продуктовых магазинах спиртосодержащие жидкости косметического и бытового назначения: боярышник, тройной одеколон, этиловый спирт. Изъятый из оборота незаконный алкоголь передан для ликвидации в Росспиртпром. Уничтожение конфиската позволит окончить фактическим исполнением 49 исполнительных производств. За 4 месяца этого года судебными приставами Прикамья передано на уничтожение около 15 тонн нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции.