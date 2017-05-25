Маэстро Спиваков привез в Пермь мелодии вдохновения

В Перми в краевой филармонии в восьмой раз открылся Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…». До 27 мая маэстро даст пять концертных вечеров, в том числе и в Полазне. В программе запланированы и мастер-классы.

Вновь маэстро Спиваков на Пермской земле. С самолёта он сразу спешит на репетицию. В таком режиме работать могут не все в 72 года. Но как говорит сам Владимир Теодорович, публика в Перми очень подготовленная, поэтому надо соответствовать.

В первый вечер в столице Прикамья звучат Чайковский, Пабло де Сарасате, Камиль Сен-Санс и Макс Брух. Их произведения чрезвычайно красивы, но и одновременно очень сложны для исполнения. Юное дарование Клара-Джуми Кан играет соло на скрипке в концерте номер один Макса Бруха с 9 лет. И только сейчас после занятий с маэстро Спиваковым у нее начало получаться.

Скрипачка Клара-Джуми Кан (Германия) говорит: "Маэстро рассказывает очень много интересного, в том числе на репетиции, такие нюансы, как пальцы поставить, еще что-то".

Включение в программу юных дарований - это уже традиция фестиваля.

Владимир Спиваков, народный артист СССР, поясняет: "Мы следим за ними, помогаем. Люди, когда сталкиваются лицом к лицу с оркестром первый раз в жизни, у них нет опыта никакого. А мы все-таки следим за детишками, начиная с 9 лет они играют с "Виртуозами Москвы", потом с национальным филармоническим оркестром. Это важно, они становятся большими музыкантами".

По традиции фестивальные концерты пройдут не только в Перми, но и на периферии. В этом году это будет Полазна. В Перми же выступления маэстро пройдут ещё 24, 25 и 27 мая.