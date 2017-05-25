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В Перми прошла выездная сессия Петербургского экономического форума

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В Перми прошла выездная сессия Петербургского экономического форума. Главная задача – привлечение инвестиций в реальный сектор экономики нашего региона, развитие новых высокотехнологичных производств и создание новых рабочих мест.

В Пермском парке научных развлечений начинается первое серьезное увлечение наукой. В рамках выездной сессии Петербургского экономического форума проходит презентация нового технопарка "Кванториум", главная задача которого готовить специалистов уже с детсадовского возраста.

Валентина Былинкина, начальник отдела внешних связей ПНППК: "Мы создаем новую систему дополнительного профессионального образования, связанная с новыми профессиями, с высокими технологиями, инновациями".

Главную задачу форума обозначили уже на пленарном заседании - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики, развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест - все это ведет к повышению конкурентоспособности региона. Все это прописано в новом соглашении Пермского края и Агентства стратегических инициатив.

форум

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, рассказывает: "Также для нас приоритетным и для Пермского края является внедрение стандарта подготовки кадров для промышленного роста. И я считаю, что это ключевая работа, которая будет организована совместно между регионом и Агентством стратегических инициатив".

Отдельная площадка форума посвящена презентации проектов для территории опережающего социально-экономического развития в Чусовом. Сегодня для Пермского края  это пилотный проект, и его наработки можно будет использовать для других моногородов. Мнение федеральных экспертов здесь как нельзя кстати.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края, отмечает: "Можно на практике обменяться мнениями, что работает, что не работает, иногда просто получить информацию, в том числе где-то обратить внимание региональных властей, мы же смотрим, какие вопросы задаются, и понимаем, где не хватает, где надо более активно работать".

Пермская сессия, как преддверье большого международного форума в Санкт-Петербурге. И здесь упор делается на региональную экономику. Найти новые точки роста - самая актуальная задача.

Есть в Парке научных развлечений зеркальный лабиринт, где главная задача - это найти единственный выход. Примерно то же предстоит сделать и участникам выездной сессии Петербургского экономического форума - и найти своего инвестора.

 

Метки: в Пермском крае, в Перми, Экономика, Власть

Опубликовано: 25.05.2017 в 17:12 в рубрике - Вести Пермь

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