Создатели оперы «Свадьба» черпали вдохновение в ритуальной музыке

Тему мировых премьер продолжит опера «Свадьба» современного композитора Аны Соколович. Спектакль в постановке Антона Адасинского зрителям также представили во время Дягилевских сезонов. Опера написана для шести женских голосов a cappella и исполняется на сербском языке без титров. Сюжет повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин: матери, сестры, подруг.

С древних времён сутью музыки был ритуал. Есть песни для радости, для печали, для рожденья и для смерти. Ритуал имел огромное значение для людей, даже для тех, которые не верят в высшие силы. Именно к ритуальной музыке и действиям обращаются создатели оперы «Свадьба».

Теодор Курентзис, музыкальный руководитель оперы «Свадьба», объясняет: "Национальная музыка находится в центре нашей памяти. И все древние обряды свадьбы забыты. Может быть, можно еще увидеть в периферии или каком-то поселке. А они имеют очень большое отношение к древней памяти, у которой носитель человек".

В опере «Свадьба» за основу были взяты тексты сербских и балканских песен. Прежде всего, по причине того, что это родная культура композитора Аны Соколович. Опера идёт без субтитров, но они и не нужны, эти слова нужно слушать просто как музыку.

Антон Адасинский, режиссёр-постановщик оперы «Свадьба», рассказывает: "Очень трудно вернуться к простым напеваниям, крику, к заговорам. Нам очень трудно это сделать. Можно только листать какие-то вещи, находить кассеты от бабок архангельских, а как это сделать? А у нас есть прописанные культурные ноты, которых эти бабки не знают".

Режиссёр Антон Адасинский решил соединить в этой постановке два мира, один, как он сам говорит, - дворовый. Это история главной героини и ее подружек. Другой мир - оперный.

Кроме того, создатели этого музыкального произведения хотели, чтобы именно эта опера стала окном, через которое современность и вечность общаются друг с другом.