В Перми орудует насильник

Пермские полицейские разыскивают насильника, представляющегося сотрудником коммунальных служб. Мужчина, фоторобот которого был составлен следователями, 17 мая зашел в одну из квартир Мотовилихинского района под предлогом проверки вентиляции и надругался над женщиной, которая в тот момент находилась дома одна. Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы прямые, светлые, стрижка короткая, лицо овальное. Мужчина был одет в черную тканевую куртку, шарф темного цвета с рисунком, темно-синий джемпер и джинсы. Всех, кто располагает какой-либо информации о месте нахождения подозреваемого, просят звонить по телефонам 263-43-80, 263-43-00, 249-54-55 или по телефону 02.

Ирина Незнамова, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю, сообщила: "На территории Мотовилихинского района города Перми в квартиру жилого дома зашел мужчина под предлогом осмотра вентиляции, где, убедившись, что потерпевшая находится в квартире одна, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Просьба гражданам, водителям общественного и личного транспорта, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемом преступнике, сообщить в следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми или в СУ СК РФ по Пермскому краю по телефонам 249-54-55, 271-85-85 или 02".

Днем ранее пермские полицейские нашли возможного подозреваемого в домогательствах к 13-летней девочке. Развратные действия в отношении несовершеннолетней произошли 17 мая на улице Монастырская в Перми. Мужчина приставал к 13-летнему подростку возле дома №123. Благодаря слаженной работе следователей и добровольцев он был обнаружен. Правда, пока никакие следственные действия в отношении подозреваемого не проводятся. Во время задержания ему стало плохо. Сейчас мужчина под надзором полицейских находится в больнице.