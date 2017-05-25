В центре внимания педагоги-хореографы

Во Дворце детского, юношеского творчества Перми прошел творческий вечер педагогов-хореографов. Последние рассказали о своем творческом и педагогическом пути, о детских танцевальных коллективах, без выступления которых сегодня не обходится не одно городское мероприятие и, конечно, о большом юбилее дворца, который в будущем году отметит свое 80-летие.

Этим малышам три-четыре года, но они уже ловко тянут носочки, корпус и делают коробочку, и все это под чутким руководством хореографа Юлии Трестер. Каждое занятие она начинает с такой игровой разминки.

Даже малыши в дворцовских танцевальных коллективах участвуют в концертах и конкурсах. Вот и сейчас подопечные Юлии Трестер готовятся к выходу на сцену, через несколько минут им предстоит станцевать народный танец «Тимоня» на сцене родного Дворца.

Педагоги-хореографы городского дворца детского юношеского творчества оказались в центре внимания. Именно им посвятили творческий вечер - тем, кто из года в год лелеет юные таланты, ведет детей к успеху и высоким достижениям. Каждый из этих педагогов обладает яркой харизмой и бесценным опытом, их личности глубоки, многогранны и незаурядны.

Юлия Трестер, художественный руководитель ансамбля «Школа танца Юлии Трестер» ДД(Ю)Т г.Перми: "Самое главное для меня лично - найти талант в каждом ребенке, раскрыть его. Через каждого ребенка мы отдаем свою любовь, мы воспитываем их, несем все это дальше".

В городском дворце детского юношеского творчества города Перми пятнадцать образцовых детских коллективов, из них восемь - хореографические ансамбли. Это «Ассорти-шоу», «Танц-класс», детский балет Ларисы Старковой, «Спортивные ритмы России», школа танца Юлии Трестер, «Карусель», «Миллениум» и один из старейших коллективов нашего города - ансамбль «Мозаика». Его образовала еще в 1938 году Валерия Райская, тогда ансамбль назывался «Каблучок». А сегодня дело Райской продолжает Любовь Оранж.

Любовь Оранж, заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель Образцового детского коллектива хореографического ансамбля «Мозаика» ДД(Ю)Т г.Перми: "У нас в основном репертуар детский игровой народный. с нашим приходом мы включили номера нашего пермского края, у нас есть региональный компонент, ребята должны узнавать культуру".

Любовь Оранж сама долгое время танцевала в «Мозаике». Среди выпускников ансамбля - такие артисты, как Лев Асауляк и Марианна Подкина - гордость пермского балета, а также сегодняшние руководители пермских хореографических коллективов Надежда Казанцева, Галина Березина, Мария Максимова и многие другие.

Дворец Детского юношеского творчества на улице Сибирской давно стал вторым домом для педагогов всех 8 коллективов. Каждого хореографа связывает с ним своя история, но объединяет одно: любовь к детям, искусству и своей профессии.

Каждый хореографический ансамбль Дворца на Сибирской имеет свой стиль и творческий почерк. В этом смогли убедиться и зрители. На вечере они познакомились со всеми образцовыми коллективами и их талантливыми наставниками, а танцевальные номера и мастер-классы детей украсили мероприятие.

Творческий вечер хореографов - часть большого проекта «Вечера-портреты с педагогами дворца на Сибирской», созданного в преддверии восьмидесятилетнего юбилея учреждения дополнительного образования детей – крупнейшего в Перми и крае. Так, во Дворце уже прошли встречи с вокалисткой Еленой Ломницкой и известным пермским поэтом Федором Востриковым, бессменным руководителем дворцовского литературного объединения «Тропа». В ближайшем будущем – творческий вечер Ирины Кулёвой, руководителя фольклорного ансамбля «Воскресение».