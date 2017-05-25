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Можно ли отдыхать на пермских пляжах?

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песок

В Пермском крае, несмотря на довольно прохладную погоду, началась подготовка к купальному сезону. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии взяли пробы воды и песка в районе городского пляжа. Только после положительной оценки купаться здесь официально будет разрешено. И, конечно, если уральское лето не подкачает.

Существует целый механизм отбора проб воды. Например, чтобы взять анализ на микробиологические показатели, потребуются стерильные бутылки, а если необходимо выявить в воде наличие нефтепродуктов, то анализы нужно собирать в бутылки исключительно из темного стекла.

При сборе проб специалисты используют реагенты, колбы и даже целые фляги - ведь чтобы исследование было максимально точным, одной капли воды недостаточно.

- Полный анализ это 42,5 литра в одной точке и 42,5 литра – в другой точке. 85 литров.

вода

Специалисты в первую очередь обращают внимание на физические свойства воды - цвет, запах, прозрачность и осадок. Более сложный анализ - микробиологический - проводится уже в лаборатории. Правда, он может показать лишь вероятность загрязнения воды патогенными микроорганизмами, опасными для человека. Кстати, именно они в прошлом году были выявлены в Кунгуре - в новом сезоне эта территория на особом контроле эпидемиологов.

Ольга Ковкина, врач по общей гигиене отделения коммунальной гигиены Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае: "Мы берем пробы воды в мае месяце, предварительно перед купальным сезоном, нам надо знать о качестве воды, которая у нас на территории всего Пермского края, поэтому пробы берем во всех официальных рекреационных зонах".

На наличие химикатов и патогенных бактерий проверят и сам пляж. Пробы песка - в среднем не меньше 1 кг - берут с глубины в четверть метра, и обязательно из разных точек.

Помимо городского пляжа Перми эпидемиологи исследуют Мотовилихинский пруд, Камгэс и зону купания в Кировском районе. Стоит сказать, что это лишь первый этап подготовки к пляжному сезону. Места летнего отдыха еще предстоит проверить на чистоту и безопасность.

Анализы проб воды будут готовы в течение недели. Результаты опубликуют на сайте Роспотребнадзора. Но на этом специалисты свою работу не закончат, мониторить качество воды они будут в течение всего купального сезона.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.05.2017 в 14:41 в рубрике - Вести Пермь

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