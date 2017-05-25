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Единый день приема предпринимателей: двери открыли 18 министерств
В Прикамье прошел Единый день приема предпринимателей. Свои вопросы представители малого и среднего бизнеса могли задать чиновнику любого уровня. Двери открыли 18 министерств, а также другие государственные и муниципальные ведомства. О чем спрашивали и что отвечали?
С помощью смартфона буква Д - в виде динозавра из Пермского периода оживает прямо на деревянном кубике. Поворачиваем детскую игрушку на букву М - и тут же взлетает инопланетная тарелка - такие, говорят, были замечены над селом Молёбка.
Светлана Неганова, директор ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки»: "Ребенок в процессе игры в обычные кубики визуально получит информацию, в памяти у него останется, что у нас есть те или иные объекты, тот же пермский балет у нас есть".
Выучить буквы и узнать о достопримечательностях края смогут и дети со слабым зрением - надписи на кубиках продублированы шрифтом Брайля. Новый продукт мастера из Краснокамска планируют распространять по всей России.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Давайте посмотрим такого рода продукцию, в том числе и посоветуемся, у нас есть общественные организации. И Совет по делам инвалидов будем проводить, я бы предложил эту тему туда отдельно поставить".
Следующий в очереди пришел также не с пустыми руками. Владимир Макаров - пасечник со стажем - в туеске мед, полученный с пермской доледниковой липы. Вырубкой именно этих деревьев и обеспокоен предприниматель.
Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Поручу тогда Министерству природных ресурсов встретиться с ассоциацией пчеловодов, рассказать свои планы, чтобы эти планы были синхронизированы, в том числе и с вашей деятельностью".
А вот Завод металлических изделий в Соликамске готовится к расширению. Предприятие производит табуретки, вешалки, сушилки - за 17 лет существования ни одного долга. Краевые власти обещали помочь с проведением газопровода.
Серафим Садков, директор ООО «Завод металлических изделий» г. Соликамск: "Я думаю, что реально помощь будет, потому что встретимся еще и с представителями «Газпрома» - такая встреча будет".
Всего в Единый день приема открытый диалог с предпринимателями вели 18 краевых министерств.
Единый день приема предпринимателей продолжится краевым форумом «Дни пермского бизнеса», который пройдет 25 мая в Перми. На площадке будут представлены как готовые бизнес-проекты, так и те, которые только начинают свой путь - как живые кубики от Краснокамской фабрики деревянной игрушки.
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