ЧП в Перми: последняя информация о пострадавших

Во время репетиции фестиваля хоров на площади возле ДК Солдатова на людей рухнула металлическая конструкция. Пострадали 10 человек – 2 взрослых и 8 детей. Пятерых из них в сопровождении регионального министра здравоохранения Вадима Плотникова доставили в краевую больницу на Баумана.

По данным на эту минуту, четверо ребятишек находятся в удовлетворительном состоянии, еще одна девочка пока в реанимации.

Дмитрий Антонов, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница: "Один ребенок, поступивший с тяжелой черепно-мозговой травмой, только что завершена операция. Нейрохирурги доложили нам, что операция прошла успешно. Гематома удалена. Но тяжелая травма, ребенок будет находиться в отделении реанимации, получать необходимую терапию. Все необходимое для лечения этого ребенка у нас есть".

Вечером пострадавших детей в больнице навестил глава региона Максим Решетников. Как заявил губернатор, для оказания необходимой медицинской помощи и полноценного лечения сейчас есть все, что нужно.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Безусловно, основная задача была сразу же оказать медицинскую помощь. Поэтому все службы были приведены в состояние повышенной готовности. Через 30 минут уже сюда доставили пациентов, причем через 30 минут как раз доставили ребенка с самой тяжелой травмой. Средние травмы привезли сюда еще раньше, потому что Маше оказывали медицинскую помощь на месте".