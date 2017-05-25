Интерактивное ТВ позволяет ставить эфир на паузу и перематывать рекламу

Рекламу во время просмотра телевизора можно перематывать, а любимые программы и фильмы смотреть когда угодно, просто доставая из личного архива. Новые возможности интерактивного ТВ презентовали в «Ростелекоме». Как и что показывают?

Посовещавшись с семьёй, Иван решил подключить интерактивное телевидение «Ростелекома». В предложении компании его привлекли возможности, которые появляются у пользователей.

Иван Савенков, пользователь интерактивного телевидения «Ростелеком»: "Теперь мы всей семьёй управляем просмотром! Мне очень нравится смотреть передачи про автомобили, но они, к сожалению, идут в дневное время, когда я на работе. Интерактивное телевидение удобно тем, что я могу прийти домой и посмотреть их с начала".

Технология проста - благодаря функции записи программы и кино можно смотреть в любое время, запрашивая их из личного архива. При этом рекламу можно перематывать и при необходимости ставить просмотр на паузу. А художественных фильмов и мультипликации в видеопрокате компании более трёх тысяч.

Анастасия Татаринова, представитель компании «Ростелеком»: "С помощью сервиса мультискрин фильм можно смотреть на нескольких устройствах, например, начать просмотр не телевизоре, поставить на паузу, прерваться, отправиться на дачу и продолжить просмотр с того же места на планшете".

Видеоколлекция регулярно пополняется, так что три тысячи фильмов это далеко не предел. Новинки кинопроката появляются практически сразу после премьеры на больших экранах. Фильм, заказанный в прокате, можно смотреть несколько раз, а стоимость пакета каналов сопоставима по цене с парой билетов в кинотеатр.

Сегодня «Ростелеком» подключает интерактивное телевидение по технологии GPON или оптика в квартиру, что обеспечивает не только постоянный ТВ-сигнал, но и высокое качество картинки.