В Перми на детей рухнула часть сцены
В Перми у ДК Солдатова во время мероприятий, посвященных Дням Славянской письменности, на людей упала металлическая конструкция. По сообщению пресс-службы администрации губернатора, в результате получили травмы восемь детей и двое взрослых. ЧП произошло в половине второго дня, за полчаса до начала Фестиваля хоров, намеченного в честь Дня славянской письменности и культуры. Очевидцы говорят о сильном порыве ветра, в результате которого одна из колонн сцены начала крениться и рухнула на людей, наблюдавших за репетицией. По предварительным данным падение конструкции произошло из-за отсутствия качественного крепления. В отношении компании-подрядчика, отвечавшей за проведение мероприятия, правоохранительными органами проводится проверка. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.
Андрей Олин, помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Сегодня днем 24 мая в районе ДК Солдатова произошло обрушение металлической конструкции на людей, которые находились на репетиции праздника Дня славянской письменности. По данному факту следственными органами Следственного Комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По предварительным данным, падение конструкции произошло от порыва ветра. Имеются пострадавшие, которые доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. В числе пострадавших есть дети. Данные о количестве пострадавших и степени тяжести причиненных им травм уточняются".
Организатором мероприятия, а значит и заказчиком строительства сцены выступает краевое министерство культуры. На сегодня все мероприятия, посвященные Дням Славянской письменности и культуры, в Перми отменены.
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