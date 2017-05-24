Балет «Распад атома» - мировая хореографическая премьера в Перми

Событие Дягилевского фестиваля, которое мы не можем обойти стороной, - премьера балета «Распад атома». Постановка навеяна одноименным произведением Георгия Иванова.

«Распад атома» - мировая хореографическая премьера. Спектакль, созданный специально для Дягилевского фестиваля. Отправной точкой к постановке послужила книга Георгия Иванова с одноименным названием.

Лилия Бурдинская, режиссер-постановщик, хореограф: "Мы очень с Алисой плотно погрузились в текст Иванова, мы его изучили, расщепили, вкушали его под разными соусами, в разных настроениях и состояниях. И мы были разочарованы, очарованы, потрясены и даже был период, когда мы на него злились".

Лилия Бурдинская - молодой хореограф, формирующий реальность российского современного танца. Она обладает собственным танцевальным почерком, который требует от исполнителей специальной физической подготовки. Танцовщиков в спектакле «Распад атома» объединяет интеллект тела, говорит хореограф.

Лилия Бурдинская, хореограф: "Я хотела показать спектакль, который будет реакцией моей как хореографа, а также более идеального представления о личности художника и хореографа на спектакль, поставленный по «Распаду атома».

На сцене происходит синтез слов, музыки, света и хореографии. Текст, написанный Лилией Бурдинской, читает актриса Алиса Хазанова. В произведении Иванова главный герой умирает, в спектакле он попадает в другой мир. В особое место. Место, где есть голуби и серебряный свет.

Лилия Бурдинская, режиссер-постановщик, хореограф: "Я думаю, вот эта мысль, когда конец, она возникает у всех людей. И вот то, что следует сразу после этого, мгновение, это и есть то место, где происходит распад атома".

Для спектакля «Распад Атома», помимо драматической актрисы Алисы Хазановой, были приглашены основные участники танцевальной компании Лилии Бурдинской. Компания существует с 2010 года, развивает собственную философию, танцевальные идеи, наполняя поэтизмом хореографический язык.