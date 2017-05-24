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Инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам

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рыбак

Ловить браконьеров, тех, кто в нерестовый период охотится за рыбой в прикамских реках – задача не из простых. Запрет на лов заканчивается в середине июня, сейчас у инспекторов самая горячая пора. В прямом и переносном смысле. На вооружении лодки, скоростные катера, огнестрельное оружие и предметы ночного видения. 

прибор ночного видения

Инспектор только появился в зоне реки Тулва, как люди сразу начали избавляться от улова. Сейчас в нескольких метрах можно увидеть – человек в синей жилетке выбрасывает пойманную рыбу прямо в воду.

Увидев машину инспектора рыбоохраны - Сергея Ожгихина, они начинают избавляться от улова. Его знают многие в большом бассейне Воткинского водохранилища. На огромной водной территории в несколько тысяч квадратных километров работают два человека.

полиция

Инспекторов рыбоохраны на подобных рейдах всегда сопровождают сотрудники полиции. Помимо штатного вооружения, пистолетов и автоматов - в руках у них приборы ночного видения. К браконьерам подходят осторожно, с подветренной стороны, заглушив двигатель.

Алексей Копылов, сотрудник уголовного розыска Осинский межрайонный отдел ГУ МВД России по Пермскому краю: "Смотрим, видим, на воде очень отчетливо видны силуэты, лодки видны".

По Пермскому краю весь период будет работать 9 мобильных постов инспекции рыбоохраны. Весенний нерестовый запрет будет действовать до 15 июня.

Как правило, основные оперативные действия начинаются с заходом солнца. Именно тогда браконьеры проявляют активность на берегах прикамских водоемов. Задача специальной оперативной группы – максимально близко подойти к нарушителям, соблюдая все правила светомаскировки - это перевернутые спасательные жилеты, отсутствие габаритных огней на судне. И уже потом поймать, что называется с поличным, нарушителей, чтобы последние не смогли избавиться от незаконных орудий лова. 

Артём Казин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 24.05.2017 в 17:03 в рубрике - Вести Пермь

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