Центр Добрянки залило кипятком

Десятки кубометров кипятка прорвались на центральную улицу Добрянки. Реку горячей воды местные жители наблюдали на улице Победы. Как сообщает добрянское издание «Зори плюс», после отключения отопления в Добрянке начались гидравлические испытания тепловых сетей. Это делается, чтобы выявить дефекты трубопроводов. Один из них, видимо, и был выявлен. Сейчас коммунальщики занимаются устранением последствий ЧП и приступают к ремонту теплотрассы.

Днем ранее похожая ситуация произошла на привокзальной площади Перми-2. Здесь остановку общественного транспорта в буквальном смысле залило, но холодной водой. Прорвало трубу подземной коммуникации, вода хлынула на улицу. Фотографии с места ЧП опубликовали очевидцы в социальных сетях и подписали: «Вот такие реки встречают гостей города на железнодорожном вокзале Пермь-2».