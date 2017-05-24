Школьники Култаево отмечают новоселье

22 современные новые школы появятся в Пермском крае в ближайшие пять лет. Задача, поставленная главой Прикамья Максимом Решетниковым уже выполняется. Одна из них строится в селе Фролы в Пермском районе, а в селе Култаево школьники и учителя уже справляют новоселье.

Рядом со спортивным залом почти такой же большой - актовый зал. Сегодня он с легкостью вместил всех выпускников, учителей и гостей праздника. Поздравить ребят с окончанием школы приехал глава региона. Максим Решетников посмотрел новые кабинеты, отметил просторный спортзал и поручил начать обустройство стадиона уже на улице - возле школы.

Максим Решетников, и.о. губернатора Пермского края: "Идея-то какая, не просто делать коробки, а чтобы она освещаемая была, во-вторых, содержалась нормально, и главное - туда тренер по расписанию приходил и с детишками занимался, чтобы активность дворовую повысить в спорт".

А вот новые кабинеты для внеурочных занятий, совершенно точно, увлекут ребят в область науки и техники.

С 1 сентября в новом корпусе школы начнут заниматься младшие классы, и конечно, здесь у них появятся новые возможности. Например, класс робототехники уже полностью оборудован - здесь ребят ждут новые компьютеры и конструктор.

Строительство нового корпуса школы в Култаево началось в марте 2016. Сегодня здесь все готово - появились дополнительные 16 классных комнат. Теперь места хватит всем, и ребятам не придется учиться в две смены.

Наталья Цвикилевич, директор Култаевской школы: "Очень большие красивые, светлые, уютные кабинеты, очень много нового оборудования, все это позволит заниматься ребятам внеурочной деятельностью, посещать спортивные секции, заниматься творчеством".

И таких современных школ в ближайшие 5 лет в крае появится 22. Одна из них строится в селе Фролы. Учителя в Култаево, провожая выпускников, уже готовятся встречать первоклашек. Для них здесь подготовили немало интересного.